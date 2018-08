Tylko 13 proc. oceanów to tereny dziewicze

Naukowcy stworzyli pierwszą mapę morskiej dziczy i nie mają dobrych wiadomości. Według ich kalkulacji zaledwie 13 proc. mórz i oceanów na świecie to tereny dziewicze.

Zdjęcie Tylko 13 proc. oceanów to tereny nietknięte działalnością człowieka /123RF/PICSEL

Tylko 13 proc. mórz i oceanów pozostaje nietkniętych negatywnymi skutkami działalności człowieka, takimi jak rybołówstwo przemysłowe, zanieczyszczenie chemiczne oraz rozległe międzynarodowe szkali żeglugowe. Ta niewielka część, ok. 55 mm km2, jest obecnie jedyną częścią oceanu na świecie, którą można zaliczyć do terenów dziewiczych.



Wyczerpującej analizy dokonali naukowcy z Uniwersytetu w Queensland. W badaniach oceniono każdy obszar morski pod kątem intensywności, liczby i wpływu oddziaływań człowieka, budując tym samym mapę oceanów na każdej szerokości geograficznej. Aby teren można nazwać mianem dziewiczego, musi pozostać "wolny od ludzkich zakłóceń".



- Byliśmy zaskoczeni tym, jak niewiele morskiej dzikiej przyrody nam zostało. Oceany są olbrzymie, obejmują ponad 70 proc. naszej planety, ale udało nam się znacząco wpłynąć na prawie cały rozległy ekosystem - powiedział Kendall Jones z Uniwersytetu w Queensland.



Większość pozostałych na naszej planecie morskich terenów dziewiczych można znaleźć głęboko na Oceanie Spokojnym, a także morzach wokół Antarktyki i Arktyki. Najbardziej dotknięte działalnością człowieka są wybrzeża, co jest szczególnie niepokojące, ponieważ są one ważnym źródłem różnorodności biologicznej, w szczególności koralowców.

Zdjęcie Mapa prezentująca dziewicze obszary morskie na Ziemi / materiały prasowe

- Zdecydowana większość morskiej dziczy może zostać utracona w dowolnym momencie, ponieważ ulepszenia technologiczne pozwalają nam łowić głębiej i wysyłać więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Z powodu zmian klimatycznych niektóre miejsca, które były niegdyś bezpieczne z powodu całorocznej pokrywy lodowej, teraz już są zagrożone - powiedział Jones.



Przeprowadzone badania mają jasny komunikat: zmiany są pilnie potrzebne. Zarówno te na masową, jak i mikroskalę. Naukowcy przyznają, że wielkim problemem jest rybołówstwo - nawet 30 proc. globalnego połowu ryb nie jest zgłaszane, a tym samym pozostaje nielegalne.