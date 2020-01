Topniejące lodowce ujawniły 28 nieznanych wirusów

​Przez ostatnie 15 000 lat lodowce na północno-zachodniej Wyżynie Tybetańskiej gościły niezwykłych gości: zamrożone wirusy, z których wiele jest nieznanych współczesnej nauce.

Zdjęcie Na świecie jest wiele nieznanych nauce wirusów - wiele skrywa się w lodowcach /123RF/PICSEL

Naukowcy niedawno przyjrzeli się dwóm rdzeniom lodowym z tybetańskiego lodowca, ujawniając 28 nigdy wcześniej nie widzianych grup wirusów. To niezwykle cenne odkrycie, które może wskazać, jakie organizmy mogą rozwijać się w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Może także pomóc opracować terapie skierowane przeciwko wirusom powszechnie występującym w innych rejonach świata.



Topnienie lodowców może uwalniać do środowiska nieznane wcześniej patogeny. Jeżeli tak się stanie, lepiej być przygotowanym do ich zwalczania, by unikać epidemii.



Badanie starożytnych patogenów z lodowców może być trudnym zadaniem. Niezwykle łatwo można zanieczyścić próbki rdzenia lodowego współczesnymi bakteriami. Aby tego uniknąć, naukowcy opracowali nowy protokół do ultraczystego pobierania próbek mikroorganizmów.



W tym przypadku, dwie próbki z rdzenia lodowego z pokrywy lodowej Guliya na Wyżynie Tybetańskiej zostały pobrane w 1992 i 2015 r. W tym czasie nie podjęto żadnych specjalnych środków w celu uniknięcia zanieczyszczenia mikrobiologicznego podczas odwiertów, przeładunku lub transportu. Innymi słowy - zewnętrzna część rdzeni lodowych została zanieczyszczona. Na szczęście, ich wnętrza wciąż były nienaruszone. Aby uzyskać dostęp do wewnętrznej części rdzenia, naukowcy ustawili termometr na -5oC i użyli sterylnej piły taśmowej, aby odciąć 0,5 cm lodu z zewnętrznej warstwy. Rdzeń przemyto etanolem i odcięto kolejne 0,5 cm. W ten sposób udało się dobrać do wnętrza.



Uczeni dotarli do niezanieczyszczonej warstwy, którą można było zbadać. Ujawniono w ten sposób 33 grupy wirusów, z których aż 28 nigdy wcześniej nie było widziane w przyrodzie. Mikroby różniły się od siebie, co prawdopodobnie odzwierciedlało różne warunki klimatyczne panujące w momencie kolonizacji.



Badania nad starożytnymi wirusami "zapewniają okno na genomy wirusów i ich ekologię". Mogą być to bezcenne odkrycia w kontekście prób walki z przyszłymi chorobami.