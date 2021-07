Tokio 2020: Niezwykłe medale olimpijskie

Dla sportowca stającego na podium podczas igrzysk olimpijskich nie ma chyba bardziej doniosłego momentu. Gdy ukłonią się, by przyjąć olimpijskie medale, poczują się szczególnie wyjątkowo. A to dlatego, że są one wykonane ze starych urządzeń elektronicznych, takich jak zużyte smartfony czy laptopy.

Za tę niezwykłą inicjatywę odpowiada Tokyo Medal Project, który był szansą dla wszystkich mieszkańców Japonii, aby stać się częścią tegorocznych igrzysk.



- Kampania wzywała społeczeństwo do oddawania przestarzałych urządzeń elektronicznych na potrzeby projektu. Jesteśmy wdzięczni za współpracę wszystkich - powiedział Hitomi Kamizawa, rzecznik Tokio 2020.



Metale szlachetne, takie jak złoto czy srebro, z których są wykonane medale, są co roku wyrzucane na świecie w postaci przestarzałych urządzeń elektronicznych. Stare smartfony często wyrzuca się na śmietnik lub pali, zamiast oddać właściwym służbom i poddać recyklingowi.



W Japonii przez dwa lata prowadzono ogólnokrajowe działania mające na celu zebranie wystarczającej ilości materiałów pochodzących z recyklingu, aby wyprodukować około 5000 brązowych, srebrnych i złotych medali na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Nawet 90 proc. japońskich miast, miasteczek i wsi wzięło udział w akcji, tworząc punkty zbiórki, do których setki tysięcy Japończyków oddawało swoje stare urządzenia elektroniczne.



W wyniku kampanii udało się zebrać 32 kg złota, 3500 kg srebra i 2200 kg brązu. Wszystko z prawie 80 ton małych urządzeń elektrycznych, takich jak stare telefony, odtwarzacze mp3, smartwatche i laptopy.



Zbieranie zużytych urządzeń było tylko pierwszym krokiem. Po procesie demontażu, wydobycia i rafinacji przez wykonawców, materiał z recyklingu został następnie uformowany w koncepcję projektu medali Junichi Kawnishiego, który pokonał 400 innych zgłoszeń w konkursie zorganizowanym przez Tokio 2020.



Choć to pierwszy raz, gdy wszystkie medale są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, koncepcja ta nie jest nowa. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio 2016, 30 proc. srebra próby 925 do produkcji złotych i srebrnych medali zostało pozyskane z materiałów z recyklingu, takich jak części samochodowe i powierzchnie luster. Można się spodziewać, że trend ten będzie kontynuowany także podczas kolejnych igrzysk olimpijskich, które już w 2024 r. w Paryżu.

