To zdjęcie czy GIF? Niezwykłe złudzenie optyczne

Mimo iż na pierwszy rzut oka wydaje się to niemożliwe, zdjęcie przedstawione poniżej jest statyczne, to żaden GIF. Jak to możliwe?

Zdjęcie Przyjrzyj się dokładnie /materiały prasowe

Złudzenia optyczne to błędna interpretacja obrazu przez mózg pod wpływem kontrastu, cieni, użytych kolorów, które automatycznie wprowadzają mózg w błędny tok rozumowania. Złudzenia wynikają z mechanizmów działania percepcji, które zazwyczaj są pomocne w postrzeganiu. W określonych warunkach mogą powodować pozornie prawdziwe wrażenia.



Na załączonym zdjęciu można dostrzec iluzję pozornego ruchu, która wynika z bliskiego umieszczenia względem siebie obiektów o nieregularnych, zakrzywionych krawędziach. Gdy skupimy wzrok na wybranym punkcie struktury przestrzennej, "ruch" się zatrzyma.