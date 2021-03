To urządzenie wytwarza energię elektryczną z fal radiowych

​Naukowcy znaleźli sposób na zbieranie energii elektrycznej z fal radiowych. Nowo opracowana "rectenna" konwertuje energię z fal elektromagnetycznych w otoczeniu do zasilania urządzeń typu wearables (opaski fitness, inteligentne zegarki itd.).

Zdjęcie Nowy sposób zasilania naszej elektroniki ubieralnej? /materiały prasowe

Naukowcy z Penn State Department of Engineering of Engineering Science and Mechanics opracowali nowatorski sposób zbierania energii z fal radiowych do zasilania elektroniki ubieralnej.

- Wykorzystujemy energię, która już nas otacza - fale radiowe są wszędzie, przez cały czas. Jeśli nie wykorzystamy tej energii znalezionej w otaczającym nas środowisku, po prostu się ona zmarnuje. Możemy zebrać tę energię i przekształcić ją w prąd - powiedział Huanyu "Larry" Cheng, główny autor badania.



Za każdym razem, gdy do kogoś dzwonimy lub gdy łączymy się ze stroną internetową, fale elektromagnetyczne rozchodzą się, o ile nie są blokowane przez jakiś obiekt. Ponieważ w danej sekundzie miliardy ludzi wykonują połączenia telefoniczne, jesteśmy bombardowani falami elektromagnetycznymi wszędzie, gdzie się znajdziemy. Fale te, choć mają bardzo małą moc, mogą być źródłem energii.



Tak powstała rectenna, czyli antena prostownicza. Jest to specjalny rodzaj anteny odbiorczej, który służy do zamiany energii elektromagnetycznej na prąd stały. System, który składa się z dwóch rozciągliwych metalowych anten zintegrowanych na przewodzącym materiale grafenowym z metalową powłoką, może bezprzewodowo przesyłać dane zebrane z czujników monitorujących stan zdrowia. Ponieważ czujniki te zużywają bardzo mało energii, wspomniane fale elektromagnetyczne mogłyby zostać wykorzystane do ich zasilania. Nawet po rozciągnięciu, zgięciu lub skręceniu, specjalna konstrukcja rectenny pozwala jej zachować swoje właściwości.



Moduły sensoryczne urządzeń typu wearables, które śledzą temperaturę, nawodnienie i poziom tlenu mogą być zasilane tą energią. Cheng stwierdził, że chociaż ich system produkuje mniej energii niż urządzenia konkurencji, ma znaczną przewagę, ponieważ może generować energię w sposób ciągły. Wspomniana energia elektryczna może być wykorzystywana do zasilania urządzeń bezprzewodowych lub do ładowania urządzeń magazynujących energię.



Naukowcy chcą teraz połączyć tę technologię z nowatorskim urządzeniem do bezprzewodowej transmisji danych.