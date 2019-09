To asteroida odpowiada za bioróżnorodność na Ziemi

Asteroidy odegrały ważną rolę w kształtowaniu życia na Ziemi. Najnowsze badania sugerują, że gigantyczny boom bioróżnorodności na naszej planecie, który miał miejsce około 470 mln lat temu, mógł być skutkiem kataklizmu w pasie asteroid.

Zdjęcie Asteroidy odegrały kluczową rolę w rozwoju Ziemi /123RF/PICSEL

Około 466 mln lat temu na Ziemi doszło do jednej z najbardziej spektakularnych eksplozji bioróżnorodności w swojej historii, która jest nazywana Zdarzeniem Wielkiej Ordowikowej Bioróżnorodności (GOBE). Podczas tego zdarzenia morska różnorodność odnotowała spektakularny wzrost. GOBE utorowało drogę ewolucji zielonych alg, prymitywnych ryb, głowonogów, koralowców i wielu innych stworzeń.



Naukowcy z Uniwersytetu w Lund twierdzą, że to zdarzenie było spowodowane zderzeniem w pasie asteroid, gdzieś między Marsem a Jowiszem. Brała w nim udział asteroida o szerokości 150 km.



Zgodnie z zaproponowaną hipotezą, pył wyrzucony z katastrofy zablokował znaczną ilość światła słonecznego docierającego do Ziemi, powodując gwałtowny spadek temperatur i powstanie małej epoki lodowcowej. W procesie przystosowywania się do klimatu, pojawiła się duża różnorodność bezkręgowców.



- Nasze wyniki pokazują po raz pierwszy, że taki pył gwałtownie schłodził Ziemię. Badania mogą dać podwaliny pod bardziej szczegółowe analizy, które pomogą zrozumieć mechanizmy działające na Ziemi - powiedział prof. Birger Schmitz z Uniwersytetu w Lund.



Zespół doszedł do niezwykłych wniosków, badając skład skamieniałych osadów dna morskiego w Kinnekulle w południowej Szwecji.