Titanic II wypłynie na wody w 2022 roku

​Titanic II - replika oryginalnego Titanica - dokona dziewiczego rejsu w 2022 r.

Zdjęcie Titanic II /materiały prasowe

Plany budowy Titanica II sięgają 2012 r., kiedy to australijski biznesmen i polityk Clive Palmer wpadł na pomysł, by wskrzesić legendarny liniowiec. Titanic II ma być dokładną repliką oryginalnego Titanica, który zatonął w 1912 r. w wyniku kolizji z górą lodową.

Reklama

Aby uniknąć podobnej katastrofy, Titanic II będzie przepełniony najnowocześniejszymi systemami bezpieczeństwa. Nowoczesny radar, liczne szalupy ratunkowe i spawany (a nie nitowany) kadłub mają stanowić wystarczającą ochronę przed górami lodowymi, zwłaszcza, że z powodu zmian klimatycznych jest ich coraz mniej. Są jednak naukowcy, którzy twierdzą, że jest wręcz odwrotnie, a współczesne góry lodowe są niebezpieczniejsze niż kiedyś.



Na pokładzie znajdzie się miejsce dla 2435 pasażerów i 900 członków załogi. Układ kabin i wystrój będzie taki sam jak legendarnego liniowca. Niewykluczone, że grana muzyka i serwowana kuchnia także będą nawiązywać do początków ubiegłego wieku.



Zdjęcie Titanic II / INTERIA.PL

Koszty realizacji projektu sięgają 500 mln dol. Statek zostanie zbudowany w Chinach, a dziewiczy rejs odbędzie w 2022 r. z Dubaju do angielskiego Southampton. To będzie dopiero początek, bo Titanic II będzie pływał po wodach całego świata. Twórcy są przekonani, że jednym z obowiązkowych punktów będzie trasa Southampton-Nowy Jork - dokładnie taka jak oryginalnego liniowca.



- Statek powtórzy oryginalną trasę, zabierając pasażerów z Southampton do Nowego Jorku, ale także opłynie glob dookoła. Niewątpliwie będzie atrakcją w każdym porcie, do którego przypłynie - powiedział Clive Palmer.



Bilety nie są jeszcze dostępne w sprzedaży. Podobnie jak w oryginalnym Titanicu, także tutaj będą dostępne trzy klasy podróży.