Technologia stworzona dla myśliwców pomaga redukować emisje gazów cieplarnianych

Technologia obrazowania stworzona dla myśliwców ma nowy cel: pomagać branży energetycznej w monitorowaniu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. BP wykorzystuje zaawansowaną kamerę na podczerwień, która może wspierać zarządzanie emisją metanu w czasie rzeczywistym.

Zdjęcie Technologia VISR stosowana w Angoli /materiały prasowe

Firma Lockheed Martin jest częścią zespołu przemysłowego, który stworzył kamerę na podczerwień (IR), jaką firmy grupy BP stosują do zarządzania emisją metanu w zakładach produkujących ropę naftową i gaz - od Alaski po Angolę.



Zakłady te stosują metodę nazywaną po angielsku "flaring" - polegającą na kontrolowanym spalaniu, w tzw. pochodni, gazów odpadowych powstających w trakcie produkcji ropy naftowej i gazu - dla eliminacji węglowodorów, których nie można odzyskać lub przetworzyć. Część niespalonego metanu, głównego składnika gazu ziemnego i bardzo szkodliwego gazu cieplarnianego, może przedostać się do środowiska. Dlatego niezwykle ważna jest możliwość mierzenia i zarządzania tymi emisjami. Stworzony przez zespół przemysłowy, specjalny wideo monitor spalania wykorzystujący obrazowanie przy pomocy radiometrii widmowej (VISR), używa obrazów w podczerwieni do wykonywania pomiarów skuteczności pochłaniania emisji przez płomień pochodni.



Monitor pochodni VISR jest pierwszym, łatwym w stosowaniu rozwiązaniem monitorującym, które bezpośrednio mierzy emisje metanu przedostające się do środowiska. BP używa tych kamer w zakładach produkcyjnych na Alasce i w Angoli, a w tym roku wyśle je do czterech kolejnych zakładów.



- Niewydolność spalania w pochodni stanowi potencjalne źródło metanu przedostającego się do atmosfery. Celem firmy BP jest zwalczanie takich emisji gazów cieplarnianych oraz pomoc w dostarczaniu czystszej i lepszej energii w przyszłości. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu monitora pochodni VISR, który pomaga nam określać nowe możliwości faktycznej i trwałej redukcji emisji metanu - stwierdził Peter Evans, główny specjalista ds. inżynierii środowiskowej w BP.



Monitor pochodni VISR jest produkowany przez zespół trzech firm. Lockheed Martin wytwarza matryce podczerwieni w swoich zakładach Santa Barbara Focalplane w Kalifornii, wykorzystując technologię opracowaną dla zaawansowanych taktycznych myśliwców odrzutowych. Firma Surface Optics zaprojektowała kamerę wielowidmową i produkuje system, natomiast lider zespołu, firma Providence Photonics dostarcza oprogramowanie, które analizuje obrazy w podczerwieni i optymalizuje działanie pochodni.



Poza monitorowaniem kominów pochodni, te kamery mogą pomagać w ciągłym optymalizowaniu spalania jako elementu stałego systemu oraz w stosowaniu pochodni zgodnie z odpowiednimi regulacjami, takimi jak wymogi Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Na przykład, zwiększenie wydajności spalania z 96,5 do 98 procent przynosi redukcję emisji węglowodorów o 40 procent.