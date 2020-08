Tak wyglądała detonacja "matki wszystkich bomb"

Nowo opublikowany materiał wideo ujawnia największą eksplozję jądrową kiedykolwiek zdetonowaną przez człowieka.

Zdjęcie Car-bomba /materiały prasowe

Rosatom, rosyjska korporacja zajmująca się energią jądrową, ujawniła nigdy wcześniej niepublikowany materiał wideo z testu Car-bomby (RDS-220), czyli największej dotąd zdetonowanej lotniczej bomby wodorowej. Do eksplozji doszło w Związku Radzieckim w 1961 r. Była to najpotężniejsza broń jądrowa, jaką kiedykolwiek stworzono i przetestowano.



40-minutowy film dokumentalny (w języku rosyjskim, ale są dostępne angielskie napisy) zawiera szczegóły dotyczące inżynierii i projektu bomby. Zawiera również moment, w którym Car-bomba została zdetonowana jesienią 1961 r. w mroźnych głębinach północnej Rosji.



Film nakręcony w formie propagandy z czasów radzieckich ma dobrą jakość, biorąc pod uwagę, że powstał prawie 60 lat temu. Warto obejrzeć go samemu.

Wideo Car-bomba

Reklama

Car-bomba była nazywana "matką wszystkich bomb". Jej moc według amerykańskich źródeł to 58 megaton, a według źródeł rosyjskich 50 megaton. Bombę wykonano na specjalne polecenie Nikity Chruszczowa jedynie w celu demonstracji siły. 27-tonowa bomba zrzucona była przez specjalnie do tego celu przystosowany samolot Tupolew Tu-95W. Załoga miała wystarczająco dużo czasu na uniknięcie fali uderzeniowej, ale nie było pewne, czy przeżyje.



W błysku białego światła bomba utworzyła kulę ognia o szerokości 8 km, która przeistoczyła się w chmurę w kształcie grzyba, która wzbiła się na wysokość 64 km.



Niewiarygodne, że bomba została zrzucona zaledwie 54 km od zamieszkałego miasta Severny. Mówiono, że wszystkie drewniane i ceglane budynki w mieście zostały natychmiast zniszczone. Liczba ofiar w ludziach nigdy nie została ujawniono. Podobno nawet w Norwegii i Finlandii z budynków zostały wybite okna. Jednak pomimo całej siły wybuchu, dzięki konstrukcji bomby powstało zaskakująco mało opadów promieniotwórczych.



Zrzucenie Car-bomby jest wymieniane jako jedna z sił napędowych traktatu o częściowym zakazie prób jądrowych z 1963 r., w którym to USA i ZSRR zgodziły się wstrzymać testów bomb atomowych w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą.

Niestety, broń jądrowa wciąż istnieje. Jest co najmniej 13 865 głowic w posiadaniu dziewięciu krajów: Stanów Zjednoczonych, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Chin, Indii, Pakistanu, Izraela i Korei Północnej.