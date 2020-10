Tak wyglądał Kaligula

​Sztuczna inteligencja "wskrzesza" rzymskich cesarzy z oszałamiającą dokładnością. W ten sposób stworzono obrazy m.in. cesarza Kaliguli, Nerona czy Hadriana.

Zdjęcie Prawdopodobnie tak właśnie wyglądał cesarz Kaligula /materiały prasowe

Cechy tych starożytnych rzymskich władców zachowały się na setkach rzeźb i obrazów, ale nawet najbardziej szczegółowe z nich nie są w stanie oddać tego, jak naprawdę wyglądali ci ludzie za życia. Aby to zbadać, kanadyjski artysta - Daniel Voshart - wykorzystał uczenie maszynowe sieci neuronalnej do stworzenia realistycznych obrazów władców.

Sieć neuronalna zwana Artbreeder przeanalizowała ok. 800 popiersi w celu modelowania jak najbardziej realistycznych kształtów twarzy, cech charakterystycznych włosów i skóry, a także naturalnej karnacji. Następnie za pomocą Photoshopa, Voshart dodał szczegóły pozyskane z monet, dzieł sztuki i pisemnych opisów cesarzy z tekstów historycznych, dzięki czemu portrety naprawdę "ożyły".



Prześledzenie wszystkich materiałów źródłowych i tekstów trwało ok. 2 miesięcy, a stworzenie każdego portretu wymagało ok. 15-16 godzin.



Niezwykle ciekawie prezentuje się portret Kaliguli, który rządził od 37 do 41 r.n.e. Voshart dostosował model Artbreedera za pomocą istniejących opisów, mówiących m.in. o "zniekształconej głowie, głęboko osadzonych oczach", itd.



Wszystkie prace Vosharta można obejrzeć na oficjalnej stronie internetowej artysty - pod tym adresem: https://medium.com/@voshart/photoreal-roman-emperor-project-236be7f06c8f.