Tajemniczy dom z kości mamutów

​Kostenki 11 to znane stanowisko archeologiczne położone ok. 500 km na południe od Moskwy. Archeolodzy z Uniwersytetu w Exeter odsłonili tu okrągłą strukturę o wymiarach 9 na 9 m, zbudowaną prawie w całości z dużych kości mamutów.

Kości pochodzą od mamutów, które zamieszkiwały te tereny podczas ostatniej epoki lodowcowej rozpoczętej w północnej Europie ok. 75 000 lat temu, a zakończonej 18 000 lat temu. Ówczesne rekonstrukcje klimatyczne sugerują, że lata w tym regionie były krótkie i chłodne, a zimy długie i mroźne, często o temperaturach spadających poniżej -20oC.

Aby walczyć z surowym środowiskiem, ludzie zamieszkujący te tereny budowali chaty z kości pochodzących z cmentarzy zwierząt. Na terenie Kostenki 11 wykorzystano łącznie 51 szczęk dolnych i 64 pojedyncze czaszki, które zostały ułożone w struktury przypominające ściany. Naukowcy znaleźli także kości reniferów, koni, niedźwiedzi, wilków, a także lisów. Wyniki opublikowano w dzienniku "Antiquity".



Wewnątrz struktury znajdowały się również pozostałości zwęglonego drewna i innych miękkich roślin. Oznacza to, że jako opał spalano nie tylko drewno. Dodatkowe odkrycie ponad 50 zwęglonych nasion sugeruje, że tubylcy byli prawdopodobnie roślinożercami, co oznacza, że nauczyli się oni znajdować rośliny jadalne nawet w obliczu skrajnego niedoboru żywności.



Struktura kości mamuta pokryta była metrową warstwą osadu. Naukowcy twierdzą, że to miejsce stanowi "rzadki przykład paleolitycznych myśliwych-zbieraczy żyjących w surowym środowisku".

- Te odkrycia rzucają nowe światło na przeznaczenie tych tajemniczych miejsc. Archeologia mówi nam więcej o tym, jak nasi przodkowie przetrwali w tym rozpaczliwie zimnym i wrogim środowisku w kulminacyjnym momencie ostatniej epoki lodowcowej. Większość innych miejsc na podobnych szerokościach geograficznych w Europie została do tego czasu opuszczona, ale tym grupom udało się zaadaptować, aby znaleźć jedzenie, schronienie i wodę - powiedział Alex Pryor, główny badacz.



Na Ukrainie i w zachodniej Rosji istnieje ok. 70 znanych podobnych struktur, ale Kostenki 11 jest jedną z najstarszych.