​Nad indonezyjskim wulkanem pojawiło się dziwne zielone światło. Eksperci twierdzą, że prawdopodobnie był to meteoryt.

Zdjęcie Merapi / 123RF/PICSEL

Seria zdjęć indonezyjskiego wulkanu Merapi stała się viralem po tym, jak fotograf uchwycił kadr, na którym widać, jakby z masywnego szczytu wybuchał laser. Eksperci przekonują, że to prawdopodobnie meteoryt.

Dziwne zielone światło to efekt deszczu meteorów eta Akwaryd i deszczu meteorów Arietyd, które nałożyły się w czasie.



"Na podstawie danych, można założyć, że błysk zielonkawego światła, który pojawia się w pobliżu Merapi, może być związany z aktywnością deszczu meteorów" - czytamy w raporcie National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN).



Jeśli chodzi o jasny zielonkawy odcień, można to prawdopodobnie wyjaśnić nasyceniem kosmicznej skały przez magnez.



Zdjęcie zostało wykonane przez indonezyjskiego fotografa Gunarto Songa - nie krył on zaskoczenia w mediach społecznościowych całym zjawiskiem i fotografią. Promień został uchwycony na zdjęciu i potwierdzony przez monitoring CCTV wulkanu - utrzymywał się przez kilka sekund.



Merapi to czynny wulkan w środkowej części Jawy w Indonezji, jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Ostatni raz wybuchł 27 marca 2021 roku, a wcześniejsze erupcje miały miejsce dwukrotnie w marcu 2020 roku. Indonezja leży na Pacyficznym Pierścieniu Ognia, płycie tektonicznej na Oceanie Spokojnym, która jest powodem częstej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej.