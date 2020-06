Tajemnicza struktura odkryta w pobliżu Stonehenge

Brytyjscy archeolodzy odkryli tajemniczą strukturę tworzącą pierścień w pobliżu słynnego Stonehenge. Jej zadaniem mogło być wskazywanie ludziom drogi do świętych miejsc lub ostrzeganie, by trzymali się z daleka.

Tajemnicza struktura powstała ok. 4500 lat temu. Tworzy ją ok. 20 odnalezionych dołów, które stanowią część pierścienia o średnicy ponad 2 km. W centrum kręgu znajdują się słynne miejsca Durrington Walls i Woodhenge. Inne miejsce, zwane groblą Larkhill, znajduje się na granicy pierścienia, co sugeruje, że mogło stanowić coś na kształt bramy.



Archeolodzy odkryli, że doły mają średnicę ok. 10 m i głębokość ponad 5 m. Wcześniej uważano, że są to małe zbiorniki na wodę deszczową, ale nowoczesne techniki skanowania radarowego i magnetometrii pokazały, że struktury są naprawdę głębokie i zostały wykopane z konkretnym zadaniem. Prawdopodobnie wykopano w sumie 30 dołów, ale odkryto tylko cześć z nich.



Z niektórych wydobyto fragmenty kości i krzemieni, które świadczą o aktywności ludzi.



- Jako miejsce, w którym żyli Stonehenge, Durrington Walls jest kluczem do odblokowania historii szerszego krajobrazu Stonehenge. Nowe odkrycie oferuje nam wgląd w życie i wierzenia naszych neolitycznych przodków - powiedział archeolog Nick Snashall z National Trust Stonehenge i Avebury World Heritage Site.



Zaledwie 3,2 km na południowy-zachód od Durrington Walls znajduje się sam krąg Stonehenge - cud matematyki i inżynierii, zbudowany w tym samym czasie, być może przez tych samych ludzi.