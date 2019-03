Tajemnica szmaragdowych gór lodowych rozwiązana

Widok zielonych gór lodowych na Antarktydzie od dziesięcioleci intryguje podróżników i naukowców. Wielokrotnie próbowano rozwikłać tajemnicę ich koloru, ale do tej pory się to nie udało. Teraz zaproponowano nową hipotezę.

Zdjęcie Szmaragdowe góry lodowe występują rzadko, a ich pochodzenie jest nieznane /materiały prasowe