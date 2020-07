Szykuje się kolejnych pięć gorących lat

​W ciągu każdego z następnych pięciu lat średnie roczne temperatury na świecie będą prawdopodobnie o co najmniej 1 stopień Celsjusza wyższe od poziomu z epoki przedindustrialnej. Tak wynika z prognoz Światowej Organizacji Meteorologicznej.

Zdjęcie Władze ostrzegają przed niebezpiecznymi dla życia temperaturami /materiały prasowe

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) należy do ONZ. Jej eksperci stwierdzili, że istnieje ok. 20 proc. szans na przekroczenie 1,5oC w porównaniu do średnich z lat 1850-1900. Dojdzie do tego w ciągu najbliższych pięciu lat w wyniku postępujących zmian klimatycznych.

