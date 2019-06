Sztuczne wyspy budowano już 5600 lat temu

​Setki małych wysp wokół Szkocji nie powstały naturalnie. Konstrukcje zbudowane z głazów, gliny i drewna zostały wzniesione przez ludzi z neolitu około 5600 lat temu.

Zdjęcie Takich sztucznych wysp jest w Szkocji 570 /materiały prasowe

Naukowcy wiedzą o sztucznych wyspach znanych jako crannog od dziesięcioleci. Wielu archeologów uważało, że powstały one niedawno, w epoce żelaza, czyli około 2800 lat temu. Teraz okazało się, że są one aż dwa razy starsze.



Crannogs były prawdopodobnie "specjalnymi miejscami" dla ludzi z neolitu, co wynika z pobliskimi fragmentami ceramiki znalezionymi przez nurków. Duncan Garrow z Uniwersytetu w Reading i Fraser Sturt z Uniwersytetu w Southampton przyjrzeli sie szczegółowo kilku crannogs w Hebrydach Zewnętrznych. Datowanie radiowęglowe wykazało, że powstały one między 3640 r.p.n.e. i 3360 r.p.n.e. To oznacza, że pochodzą one z neolitu.



Wszystkie znane crannogs są dość małe, niektóre mają zaledwie 10 m szerokości. W całej Szkocji jest 570 tego typu obiektów. Znacznie więcej jest ich w Irlandii.