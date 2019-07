Świński tłuszcz umożliwił transport megalitów ze Stonehenge

Megality ze Stonehenge mogły zostać przetransportowane na miejsce dzięki smalcowi świń.

Zdjęcie Już wiadomo, jak przetransportowano megality ze Stonehenge? /123RF/PICSEL

Analiza ceramicznych naczyń, które według wcześniejszych badań, były wykorzystywane do gotowania potraw wskazują na ciekawą możliwość starożytnych budowniczych kamiennych megalitów. Archeolog Lisa-Marie Shillito doszła do wniosku, że wiele z tych dzbanków mogło być wykorzystywanych co zbierania tłuszczu, który kapał ze świń, gdy były pieczone na rożnie. Tłuszcz był przechowywano jako smalec lub łój i wykorzystywany do nadania poślizgu wielkim kamiennym blokom. To właśnie w ten sposób przesuwano megality.



- Do tej pory istniało ogólne założenie, że ślady tłuszczu zwierzęcego wchłanianego przez te kawałki ceramicznych naczyń były związane z gotowaniem i konsumpcją żywności. Ale są też inne wyjaśnienia, a zbierany w nich tłuszcz mógł być wykorzystywany do transportu megalitów - powiedziała Lisa-Marie Shillito.



Analizując ślady związków pozostawionych na ceramice, naukowcy są w stanie określić, jakie rodzaje żywności, były w nich przygotowywane. Badania z 2018 r. sugerowały, że około 1/3 fragmentów ceramiki znalezionych w Durrington Walls niedaleko Stonehenge służyła do przygotowywania wieprzowiny. Niewykluczone, że zbierany w ten sposób tłuszcz nie służył do konsumpcji.



Barney Harris z University College London przeprowadził symulację potwierdzającą teorię o poślizgu ze świńskiego tłuszczu. Jego zespół wykazał, że 10 osób jest w stanie przetransportować kamień o masie 1 tony z prędkością 1,6 km/h na praktycznie dowolną odległość. Odkrycia Shillito korespondują z wcześniejszymi obserwacjami.



Co ciekawe, podobne techniki prawdopodobnie nie były stosowane jedynie w Stonehenge - świński tłuszcz wykorzystywano także w Egipcie czy Mezopotamii.