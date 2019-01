Światowe zasoby kawy zagrożone wyginięciem

Najnowszy raport oceny światowych zasobów kawy pokazuje, że 60 proc. ze 124 znanych gatunków jest na skraju wyginięcia.

Zdjęcie Światowe zasoby kawy są zagrożone /123RF/PICSEL

Ponad 100 gatunków kawowca rośnie naturalnie w lasach, ale tylko dwa są wykorzystywane do produkcji kawy, którą pijemy. Liczby te są "niepokojące", ponieważ dzika kawa ma kluczowe znaczenie dla utrzymania globalnej uprawy kawy. Statystyki są szokujące - około jedna na pięć roślin jest zagrożona wyginięciem.



- Gdyby nie dzikie gatunki, nie mielibyśmy dzisiaj tyle kawy do picia na świecie. Bo jeżeli spojrzeć na historię uprawy kawy, użyliśmy dzikich gatunków, aby uprawa kawy stała się zrównoważona - powiedział dr Aaron Davis z Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Kew.



Badania opublikowane w czasopiśmie "Science Advances" wykazały, że środki ochrony są "niewystarczające" w odniesieniu do dzikich kaw, w tym tych uznanych za "krytyczne" dla długoterminowej światowej produkcji kawy. Aż 75 dzikich gatunków kawy uważa się za zagrożone wyginięciem, 35 nie jest zagrożonych, a o pozostałych 14 gatunkach wiadomo zbyt mało, aby zaklasyfikować je do jednej z kategorii.



Stwierdzono także, że 28 proc. dzikich gatunków kawy rośnie poza obszarami chronionymi, a tylko połowa jest przechowywana w bankach nasion.



W badaniach przeprowadzonych przez "Global Change Biology" wynika, że dziko rosnąca kawa Arabica może być zaklasyfikowana jako zagrożona na podstawie oficjalnej pozycji w rankingach, gdy zostaną uwzględnione prognozy dotyczące zmian klimatycznych. Według najnowszych analiz, naturalna populacja dzikiej kawy Arabica zmniejszy się co najmniej o 50 proc. do 2088 r. z powodu zmian klimatycznych.



Dzika Arabica jest wykorzystywana do dostarczania nasion do produkcji kawy, a także jako samodzielna uprawa. Etiopia jest domem Arabiki, gdzie rośnie naturalnie w lasach tropikalnych.



Wiele osób pijących kawę nie zdaje sobie sprawy, że używamy tylko ziaren kawy z dwóch gatunków - Coffea Arabica i Coffea robusta - w tysiącach różnych mieszanek kawy sprzedawanej na świecie. W rzeczywistości istnieją 122 gatunki kawy, które rosną dziko w środowisku naturalnym. Wiele z nich nie nadaje się do picia, ale zawiera geny, które mogą być pomocne w podtrzymaniu przy życiu kawowców w przyszłości, w związku ze zmianami klimatu i pojawiającymi się chorobami atakującymi drzewa.



W dłuższej perspektywie będziemy musieli wykorzystywać dzikie gatunki do ochrony przyszłych upraw kawy.