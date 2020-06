Stworzono urządzenie generujące energię z ruchomych cieni

To brzmi jak pomysł z filmu SF, ale naukowcy stworzyli urządzenie produkujące energię w zacienionych miejscach. Ta technologia może zmienić sposób generowania energii odnawialnej w pomieszczeniach.

Zdjęcie Shadow-Effect Energy Generator (SEG) /materiały prasowe

Urządzenie nazwane Shadow-Effect Energy Generator (SEG) to prototyp, który wykorzystuje kontrast między ciemnością a światłem do wytworzenia elektryczności. Składa się z serii cienkich pasków złotej folii na krzemowym płatku, umieszczonych na elastycznej, plastikowej podstawie.



Podczas gdy cienie stanowią zwykle problem w procesach produkcji odnawialnej energii słonecznej, tutaj są wykorzystywane do ciągłego wytwarzania prądu. Technologia ta jest według twórców tańsza w produkcji niż typowe ogniwo fotowoltaiczne. SEG wytwarza niewielkie ilości energii i może zostać zaadaptowany do urządzeń mobilnych.



- Cienie są wszechobecne i często bierzemy je za pewnik. W konwencjonalnych ogniwach fotowoltaicznych lub optoelektronicznych, w których do zasilania urządzeń wykorzystuje się stałe źródło światła, obecność cieni jest niepożądana, ponieważ obniża wydajność urządzenia. W SEG wykorzystujemy kontrast oświetlenia wywołany przez cienie jako pośrednie źródło energii - powiedział Tan Swee Ching z National University of Singapore (NUS), główny twórca urządzenia.



Zespół odkrył, że właśnie kontrast między cieniem i światłem sprawia, że urządzenie SEG jest skuteczne. Urządzenie jest dwukrotnie skuteczniejsze niż konwencjonalne ogniwa słoneczne w tych samych warunkach. Kiedy SEG jest całkowicie w cieniu lub całkowicie w świetle (gdy napięcia na paskach są podobne), wytwarza bardzo małą ilość energii elektrycznej lub wcale. Mijające cienie - wywołane przez chmury lub falujące gałęzie drzew czy po prostu ruchem Słońca - generują wystarczającą moc (1,2 V) do uruchomienia cyfrowego zegarka. Wartości te będzie można poprawić w przyszłości.



- Odkryliśmy również, że optymalna powierzchnia do generowania energii elektrycznej jest wtedy, gdy połowa ogniwa SEG jest oświetlona, ​​a druga połowa w cieniu, ponieważ daje to wystarczającą powierzchnię odpowiednio do generowania i gromadzenia ładunków - dodał fizyk Andrew Wee z NUS.



Technologia SEG będzie na pewno rozwijana w przyszłości.