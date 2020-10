Stworzono superenzym rozkładający plastiki

​Naukowcy stworzyli "superenzym", który trawi plastikowe butelki sześć razy szybciej niż inne znane do tej pory rozwiązania.

Uczeni z Uniwersytetu w Portsmouth przeprojektowali enzym trawiący tworzywa sztuczne o nazwie PETaza i połączyli go z drugim enzymem w celu zwiększenia wydajności konstruktu. Superenzym może mieć duże znaczenie dla recyklingu politereftalanu etylenu (PET), który jest najczęściej stosowanym tworzywem termoplastycznym na świecie.

Proces degradacji PET w środowisku naturalnym trwa setki lat, ale PETaza może rozłożyć tworzywo w ciągu kilku dni.



John McGeehan, główny autor badań i dyrektor Centrum Innowacji Enzymowych na Uniwersytecie w Portsmouth powiedział, że nowy enzym to ogromny krok w kierunku wykorzystania enzymów do recyklingu tworzyw sztucznych i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Uczeni byli zaskoczeni, że preparat działa tak dobrze. Superenzym wciąż jest jednak zbyt wolny, by opłacalne było jego komercyjne wykorzystanie.



Superenzym składa się z PETazy i MHETazy. Połączenie tych dwóch substancji powoduje trzykrotne zwiększenie wydajności w porównaniu z samodzielną PETazą. Zespół McGeehana wykorzystał Diamond Light Source, urządzenie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie 10 mld razy jaśniejsze od Słońca. Dzięki temu możliwe było dostrzeżenie pojedynczych atomów do zmapowania struktury molekularnej MHETazy.



To pierwszy raz, gdy połączono dwa enzymy w celu rozkładu tworzyw sztucznych.