Naukowcy pobili rekord temperatury nadprzewodnika. Zaobserwowano materiał, który wkazuje te właściwości w temperaturze -23 stopni Celsjusza. To aż o 50 stopni więcej niż dotychczasowy rekordzista.

Zdjęcie Superwodorek lantanu wykazuje cechy nadprzewodnika przy temperaturze -23 stopni Celsjusza, ale przy ciśnieniu 1,5 mln razy wyższym od ciśnienia atmosferycznego /materiały prasowe

Nadprzewodnictwo jest rzadkim zjawiskiem, które pojawia się przy sprzyjających warunkach wysokiego ciśnienia. Nadprzewodnik musi spełniać dwa warunki: przewodzić prąd bez oporów i wykazywać się odpornością na działanie pola magnetycznego.



Do tej pory nadprzewodnictwo udawało się uzyskać poprzez schłodzenie materiału do wyjątkowo niskich temperatur. Ale proces ten jest niezwykle kosztowny i ogranicza możliwości zastosowania tej technologii w życiu codziennych. Wkrótce może się to zmienić. Połączone grupy naukowców z Instytutu Chemii im. Maksa Plancka i Uniwersytetu w Chicago stworzyli superwodorek lantanu, który wykazywał zjawisko nadprzewodnictwa w rekordowej temperaturze - zaledwie -23oC.



Niestety, superwodorek lantanu wykazuje nadprzewodnictwo przy ciśnieniu 150-170 GPa. To wartości prawie 1,5 mln wyższe od ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza. Droga do komercjalizacji projektu jest zatem jeszcze daleka.



Fizycy mają nadzieję, że pewnego dnia uda się stworzyć nadprzewodnik wykazujący swoje cechy w temperaturze pokojowej albo chociaż przy 0oC.