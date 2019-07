Naukowcy stworzyli pierwszy trwale magnetyczny płyn. Kropelki go budujące mogą przybierać różne kształty i być zewnętrzne sterowane.

Zdjęcie Namagnesowane cząsteczki nowo stworzonego płynu /materiały prasowe

Zwykle magnesy wyobrażamy sobie jako ciała stałe, ale magnesami mogą być także płyny. Naukowcy są w stanie wytwarzać płynne magnesy, które mogą przybierać różne kształty.



- Możemy zmienić kształt kropelek kuli na cylinder lub naleśnik. Moglibyśmy nawet sprawić, by wyglądały jak jeżowiec, gdybyśmy tego chcieli - powiedział prof. Thomas Russell z Uniwersytetu Massachusetts Amherst.



Zespół Russella przez przypadek stworzył ciekłe magnesy, eksperymentując z płynami do druku 3D w Lawrence Berkeley National Laboratory. Celem ich badań było stworzenie materiałów stałych, które mają właściwości cieczy dla różnych zastosowań energetycznych.



Pewnego dnia Xubo Liu, jeden z członków zespołu badawczego, zauważył materiały wykonane za pomocą techniki druku 3D wykonane z namagnesowanych cząsteczek tlenków żelaza, które wirują na płytce magnetycznej. Wtedy naukowcom przyszło do głowy, by cały konstrukt potraktować jako magnes, a nie pojedyncze cząsteczki.



Wykorzystując technikę druku 3D, z wody, oleju i tlenków żelaza stworzono kropelki o średnicy milimetra. Kropelki cieczy zachowują swój kształt, ponieważ niektóre cząstki tlenki żelaza wiążą się z substancjami powierzchniowo czynnymi, czyli takimi, które zmniejszają napięcie powierzchniowe cieczy. Następnie cząstki zostały mieszczone w pobliżu cewki magnetycznej, by nadać im odpowiednich właściwości. Gdy cewkę zabrano, cząsteczki pozostały namagnesowane.



Po zbliżeniu stworzonych cząstek do pola magnetycznego, cząstki tlenku żelaza ułożyły się w tym samym kierunku. Naukowcy nie są pewni, jaki jest dokładnie mechanizm tego zjawiska, ale już planują kolejne badania.