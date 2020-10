Stworzono pierwszy nadprzewodnik działający w temperaturze pokojowej

​Naukowcy z Uniwersytetu Rochester opracowali pierwszy w historii nadprzewodnik działający w temperaturze pokojowej.

Zdjęcie Nadprzewodniki zrewolucjonizują elektronikę - to tylko kwestia czasu /materiały prasowe

Nadprzewodniki to substancje o zerowej rezystancji. Inną ważną cechą nadprzewodników jest wypychanie ze swej objętości pola magnetycznego. Zjawisko nadprzewodnictwa jest zjawiskiem kwantowym, niemożliwym do wyjaśnienia na gruncie fizyki klasycznej.

Nadprzewodnictwo do tej pory udawało się uzyskać tylko w ekstremalnie niskich temperaturach. Nadprzewodniki działające w temperaturze pokojowej od dawna są uznawane za "świętego Graala" fizyki.



Naukowcy z Uniwersytetu Rochester pod kierownictwem Rangi Diasa połączyli wodór z węglem i siarką, tworząc w pełni syntetyczny wodorotlenek siarki. Związek został stworzony w kowadełkowym ogniwie diamentowym zdolnym do osiągnięcia ekstremalnie wysokiego ciśnienia.



Stworzony materiał wykazał nadprzewodnictwo w temperaturze ok. 14,4oC i ciśnieniu ok. 2,69 mln barów. Dla porównania, ciśnienie atmosferyczne powietrza, którym oddychamy, wynosi ok. 1 bar.



Udało się już uzyskać nadprzewodniki wykonane w temperaturze pokojowej, ale dla komercjalizacji odkrycia, konieczne jest radykalne obniżenie ciśnienia. Fizycy od dawna przewidują, że materiały nadprzewodzące zrewolucjonizują świat, w którym żyjemy.