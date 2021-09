Badając metalowy nadprzewodnik składający się z germanu i niobu (NbGe 2 ), asystent profesora fizyki Fazel Tafti wraz z kolegami z Florida State University i University of Texas odkrył, że silne oddziaływanie pomiędzy fononami i elektronami modyfikuje transport elektronów z typowego ruchu cząsteczkowego (dyfuzyjnego) do ruchu hydrodynamicznego - przypominającego płyn. Jest to pierwsze odkrycie cieczy elektronowo-fononowej w substancji NbGe 2 .

- Chcieliśmy przetestować niedawne przewidywania cieczy elektronowo-fonowej. Zazwyczaj elektrony są rozpraszane przez fonony, co prowadzi do zwykłego dyfuzyjnego ruchu elektronów w metalach. Nowa teoria pokazuje, że gdy elektrony silnie oddziałują z fononami, będą tworzyć zjednoczoną ciecz elektronowo-fononową - powiedział Fazel Tafti.



Tafti i jego zespół wierzą, że to odkrycie będzie motywacją do dalszych analiz nowego materiału w celu określenia jego różnorodnych zastosowań.



Reklama

Zdjęcie Mały kryształ nowo stworzonego metalu / materiały prasowe

- Ponieważ elektrony silnie oddziałują z fononami, są one "ciągnięte" przez kratę i wydaje się, jakby zyskały masę i stały się ciężkie. Nie trzeba chyba mówić, że jest to spektakularne osiągnięcie - dodał Tafti.



Następnym krokiem będzie poszukiwanie sposobów kontrolowania hydrodynamiki elektronów w innych materiałach, poza NbGe2, co mogłoby doprowadzić do powstania nowej generacji urządzeń elektronicznych.