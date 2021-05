Stworzono najpotężniejszy laser na świecie

​Naukowcy stworzyli najsilniejszy laser w historii. Wiązka światła dostarcza oszałamiającą moc porównywalną z całą jasnością Słońca na obszarze małego biurka.

Zdjęcie Naukowcy stworzyli potężny laser / 123RF/PICSEL

Osiągnięcie, o którym informuje czasopismo "Optica", jest ponad 10-krotnie lepsze od poprzedniej najwyższej intensywności uzyskanej w 2004 roku na Uniwersytecie Michigan. Użyto pulsującego lasera o mocy 4 petawatów (1015 lub 1000 bilionów watów), jednego z najpotężniejszych laserów na świecie.

Stworzenie ultraintensywnej wiązki laserowej o mocy 1023 W/cm2 wymaga dwóch zasadniczych rzeczy. Trzeba mieć bardzo mocny laser i trzeba być w stanie skupić go na bardzo małym obszarze. Zespołowi z Center for Relativistic Laser Science (CoReLS) w ramach Institute for Basic Science (IBS) w Korei Południowej udało się osiągnąć obie te rzeczy.



Tworzenie potężnych laserów to skomplikowana operacja, ale skoncentrowanie lasera na małym obszarze to jeszcze większe wyzwanie. Wiązka lasera nie może być w ogóle zniekształcona - aby to osiągnąć, użyto parabolicznego zwierciadła pozaosiowego i skoncentrowano wiązkę lasera o średnicy 28 centymetrów na obszarze o średnicy około 1,1 mikrona. Obszar ten jest mniejszy niż powierzchnia bakterii E.coli.



Nawet przy tak wyrafinowanej konfiguracji, turbulencje powietrza i ukierunkowanie wiązki były w stanie zmienić szczytową intensywność o około 20 proc. To spowodowało, że laser jest ponad dwa razy potężniejszy od urządzenia stworzonego na Uniwersytecie w Michigan z 2004 roku.



Osiągnięcie to jest ekscytujące nie tylko z technicznego punktu widzenia. Stworzenie tak intensywnego lasera może pozwolić na badanie ekstremalnych zjawisk fizycznych na samym skraju fizyki cząstek elementarnych i astrofizyki.