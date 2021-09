Stworzono najbielszą białą farbę na świecie

Nowa biała farma ma zdolność do odbijania 98,1 proc. promieniowania słonecznego. Jest tak refleksyjna, że czego byśmy nią nie pomalowali, będzie chłodniejsze od otoczenia. Według wstępnych szacunków, pomalowanie nim budynku z dachem o powierzchni 93 m2 dałoby mu moc chłodniczą na poziomie 10 kW - to więcej niż mechaniczna klimatyzacja montowana w domach.

Nowa farba bazuje na siarczanie baru, substancji stosowanej powszechnie w przemyśle papierniczym i kosmetycznym. Pojawiła się ona zaledwie kilka miesięcy po opracowaniu w październiku ubiegłego roku ultrabiałej farby, odbijającej 95,5 proc. promieniowania słonecznego.



- W naszym eksperymencie nowa farba podwaja moc chłodzenia poprzedniej - powiedział prof. Xiulin Ruan z Purdue University.



Jeden z przeprowadzonych testów wykazał, że nawet podczas silnego światła słonecznego w godzinach południowych materiał pokryty nową ultrabiałą farbą był o 4,4°C chłodniejszy niż temperatura otoczenia. Jeszcze lepiej było w nocy, kiedy to materiał utrzymywał temperaturę o 10,5°C niższą niż otaczające go obszary.



- Konwencjonalne klimatyzatory zużywają energię, która często pochodzi ze spalania paliw kopalnych. W międzyczasie, gdy przenoszą ciepło z wnętrza domu na zewnątrz, zamieniają energię elektryczną w ciepło i pozostawiają jeszcze więcej ciepła otoczeniu i ziemi, powodując dodatkowo efekt wyspy ciepła i ocieplając Ziemię. Nasza farba nie zużywa żadnej energii i bezpośrednio wysyła całe ciepło w głąb kosmosu, pomagając w ten sposób ochłodzić Ziemię. Według poprzedniego modelu, pomalowanie 0,5-1 proc. powierzchni Ziemi naszą farbą zatrzyma trend ocieplenia - dodał prof. Xiulin Ruan.



Pomalowanie budynków i konstrukcji miejskich nową farbą byłoby świetnym sposobem na walkę z kryzysem klimatycznym - zarówno jeżeli chodzi o pasywne chłodzenie, jak i zmniejszenie przywiązania do elektrycznej klimatyzacji. Niestety, jeszcze przez jakiś czas nie będzie to możliwe. Farba nie jest dostępna komercyjnie, choć wkrótce powinno się to zmienić.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "TechNewsy": Obserwacja tajemniczych obiektów IPLA