Naukowcy stworzyli genetycznie zmodyfikowany maniok, znacznie bogatszy w żelazo i cynk od roślin występujących naturalnie. To może pomóc rozwiązać problemy niedoborów pokarmowych w Afryce.

Zdjęcie Genetycznie modyfikowany maniok zawiera więcej cynku i żelaza od naturalnie występujących roślin /123RF/PICSEL

Ponad 800 milionów ludzi swoją dietę opiera na manioku. To warzywo korzeniowe stanowi ok. 50 proc. kalorii spożywanych przez 1/3 mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej. Niestety, nie jest to najbardziej pożywne źródło pokarmu. W rezultacie niedobory żelaza i cynku występują powszechnie na Czarnym Lądzie. Szacuje się, że nawet 75 proc. dzieci w wieku przedszkolnym i 67 proc. kobiet w ciąży w Nigerii ma anemię z powodu niedoboru żelaza. Wkrótce może się to zmienić, dzięki genetycznie zmodyfikowanemu maniokowi.



Uczeni z Donald Danforth Plant Science Center w USA stworzyli genetycznie zmodyfikowany organizm (GMO) za pomocą dwóch genów pobranych od tataraku (Arabidopsis thaliana), które kodują białko transportujące i magazynujące żelazo w organizmie. Dzięki wstawieniu tych dwóch genów do genomu manioku, udało się stworzyć roślinę o większej zawartości żelaza i cynku od osobników naturalnie występujących.



Według szacunków, genetycznie zmodyfikowany maniok może zapewnić dzieciom w wielu 1-6 lat aż 50 proc. zapotrzebowania na żelazo i do 70 proc. zapotrzebowania na cynk.



Rośliny GMO często są postrzegane jako toksyczne, jednak większość tych obaw jest bezpodstawna. Aż 1000 prac naukowych wykazało, że GMO nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Obecnie nawet 70 proc. przetworzonej żywności w USA zawiera składniki GMO.