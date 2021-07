Stworzono "elektroniczną skórę" odporną na pot

​Naukowcy z MIT opracowali nowy materiał nazywany "elektroniczną skórą". Jest on opisywany jako wygodny w noszeniu, wyposażony w czujniki, lepki plaster, mogący monitorować zdrowie bez awarii lub odklejania się od ciała, nawet jeśli nosząca go osoba się poci.

Zdjęcie Elektroniczna skóra opracowana przez naukowców z MIT / materiały prasowe

Plaster może utrzymywać kontakt z ciałem nawet podczas pocenia się, dzięki sztucznym kanałom potowym podobnym do porów w ludzkiej skórze, które zostały wytrawione w ultracienkich warstwach materiału. Mają one wzór przypominający kirigami, podobny do japońskiej sztuki wycinania z papieru.

Pot może wydostawać się przez plaster, zapobiegając podrażnieniom skóry i uszkodzeniu wbudowanych w niego czujników. Konstrukcja sprawia również, że plaster dopasowuje się do ludzkiej skóry, pozwalając jej się rozciągać i zginać.



To właśnie elastyczność nowego materiału i jego zdolność do wytrzymywania potu umożliwia monitorowanie stanu zdrowia użytkownika przez długi czas. Zdolność do monitorowania przez długi czas nie była możliwa w przypadku poprzednich projektów elektronicznej skóry. Naukowcy z MIT wierzą, że ich wynalazek jest krokiem w kierunku długotrwałych inteligentnych skór, które mogą śledzić codzienne parametry życiowe lub postęp raka skóry i innych schorzeń.



Naukowcy opracowali technikę zwaną zdalną epitaksją, która polega na wytwarzaniu wysokiej jakości ultracienkich warstw półprzewodników na płytkach w wysokich temperaturach, a następnie selektywnym ich zdzieraniu. Te cienkie warstwy mogą być następnie łączone i układane w stosy, tworząc czujniki, które są znacznie cieńsze i bardziej elastyczne niż konwencjonalne konstrukcje oparte na płytkach.



Kluczem do przełomu w walce z potem było zwiększenie wytrzymałości i elastyczności wzoru otworów poprzez wycięcie cienkich kanałów pomiędzy każdym otworem, tworząc wzór powtarzających się hantli. Rozluźniał on naprężenia, zamiast koncentrować je w jednym miejscu, pozwalając im się dopasować i dając potowi możliwość ucieczki.