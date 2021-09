Stworzono baterie inspirowane łuskami węża

Zespół naukowców z Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM), kierowany przez dr Bongkyuna Janga i dr Seungmina Hyuna, opracował elastyczne ogniwo, które jest giętkie jak wąż i opiera się na zasadzie działania jego łusek. Nowa technologia ma mieć wiele zastosowań, m.in. do magazynowania energii w sytuacjach kryzysowych, dzięki czemu znajdzie miejsce w różnego rodzaju urządzeniach.

Poszczególne łuski węża choć sztywne, mogą składać się, aby chronić przed zewnętrznymi czynnikami, np. uderzeniami. Mają one cechy strukturalne, pozwalające na utrzymanie integralności i elastyczności jednocześnie. Nowa bateria naśladuje ruch łusek węża. Naukowcy zminimalizowali również deformację materiałów, z których zbudowana jest bateria.



Małe, sześciokątne ogniwa baterii, przypominające wężową łuskę, zostały połączone polimerem i materiałem miedzianym, które wykorzystują konstrukcję zawiasu do składania i rozkładania. Taka budowa ułatwia również komercjalizację projektu, ponieważ bateria może być wykonana poprzez cięcie i składanie elastycznych elektrod w procesie produkcyjnym inspirowanym sztuką origami.



Koreańscy uczeni mają nadzieję, że nowo opracowana technologia znajdzie zastosowanie w urządzeniach magazynujących energię, które znajdują się w miękkich robotach lub urządzeniach internetu rzeczy, zwłaszcza tych ubieralnych. Mogą również stanowić podstawę sprzętów do rehabilitacji czy zaawansowanych protez.



W przyszłości uczeni z KIMM mają nadzieję na opracowanie technologii, która pozwoli na zwiększenie pojemności miękkich urządzeń magazynujących energię.

