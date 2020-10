Stworzono bańkę, w której łamane są prawa fizyki

​Na krótką chwilę, naukowcy stworzyli "kosmiczną bańkę", w której łamane są wszystkie podstawowe prawa fizyki.

Zdjęcie Plazma kwarkowo-gluonowa to jeden z najbardziej niezwykłych stanów materii /123RF/PICSEL

Grupa fizyków rozbiła jądra atomów złota w ramach eksperymentu STAR w akceleratorze Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC). Stworzono plazmę kwarkowo-gluonową, stan materii występujący przy wysokich temperaturach i dużej gęstości materii. Materia w takim stanie występowała w początkowym okresie po Wielkim Wybuchu.

Reklama

Plazmowa "bańka" została utworzona w wyniku kolizji w RHIC i istniała zaledwie ułamek sekundy. To jednak wystarczy do dalszych badań. Dzięki niej fizycy będą w stanie poznać niektóre z tajemnic Wszechświata - od czarnych dziur po galaktyki.



W plazmowej bańce złamano także podstawowe prawa fizyki.



- W tych ekstremalnych warunkach wydarzyła się bardzo interesująca rzecz. Zaburzenie zjawiska parzystości jest trudne do wykrycia, ale pole magnetyczne dało efekt wtórny, które mogliśmy dostrzec - powiedział prof. Jack Sandweiss z Uniwersytetu Yale.



Raporty wykazały, że "pęcherzyki" uformowane w plazmie kwarkowo-gluonowej nie są zgodne z lustrzaną symetrią, którą normalnie dostrzegamy w oddziaływaniach kwarków i gluonów. Było to coś niezgodne z obowiązującymi prawami fizyki.



- Myśle, że nasze obserwacje wskazują na prawdziwy efekt, ale będziemy w stanie się tego dowiedzieć dopiero w nadchodzących latach - wyjaśnił prof. Sandweiss.