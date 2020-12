Stephen Hawking przewidział przed śmiercią, jak "skończy się Wszechświat"

​Koniec świata został przepowiedziany przez prof. Stephena Hawkinga. Wybitny astrofizyk wierzył, że rozwiązanie "kosmicznej układanki" może być kluczem do przetrwania ludzkości.

Hawking był fizykiem teoretycznym i kosmologiem od lat związanym z Uniwersytetem w Cambridge. Zmarł dwa lata temu, ale jego teorie są analizowane do dzisiaj. Wiele ze swojej kariery naukowej Hawking poświęcił czarnym dziurom, ale nie tylko. Był on również zafascynowany tym, jak skończy się Wszechświat i nawet wyznaczył "prawie pewną" datę zagłady.

- Co spowodowało inflację Wszechświata? Kiedy będziemy w stanie na to odpowiedzieć i w pełni zrozumieć Wielki Wybuch, poznamy także przyszłość Wszechświata. Kluczem do tego jest ciemna energia - wygląda na to, że napompowała ona Wszechświat, chociaż nie jesteśmy pewni do końca w jaki sposób. Losy Wszechświata zależą od tego, jak zachowuje się ciemna energia - powiedział Hawking w miniserialu dokumentalnym "Into the Universe with Stephen Hawking".



Ciemna energia powoduje, że tempo rozszerzania się Wszechświata z czasem przyspiesza, a nie zwalnia, co stanowi wyzwanie dla wielu obowiązujących teorii fizycznych. Za ok. 20 mld lat Wszechświat zacznie się kurczyć, zmierzając do punktu, w którym się narodził. Teoria ta znana jest jako hipoteza Wielkiego Kolapsu.



- Myślę, że jest bardziej prawdopodobne, że ciemna energia będzie napędzać ekspansję Wszechświata tak długo, jak długo Wszechświat będzie zimny i ciemny. Wszystkie obiekty tak bardzo oddalą się od siebie, że nawet grawitacja zostanie pokonana - wyjaśnił Hawking.



Stephen Hawking miał jednak alternatywną teorię. Chodzi o śmierć cieplną Wszechświata, czyli teorię znaną jako Wielki Chłód.



- Myślę, że kiedyś doświadczymy Wielkiego Chłodu. To będzie koniec dla nas i życia, jakie znamy. A może wcześniej wymyślimy, jak przenieść się do nowego Wszechświata - podsumował Hawking.

