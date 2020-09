Stal nierdzewna jest o 1000 lat starsza niż myśleliśmy

Archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. Okazuje się, że początki stali nierdzewnej sięgają prawie 1000 lat wcześniej, niż do tej pory uważaliśmy.

Zdjęcie Znaleziony stop stali zawiera domieszkę chromu /materiały prasowe

Historia współczesnego przemysłu stali nierdzewnej sięga początków XIX wieku, kiedy to naukowcy zauważyli, że stopy żelaza i chromu są odporne na korozję. Nowe badania sugerują, że podobny stop opracowano znacznie wcześniej - prawie 1000 lat temu.



Naukowcy odkryli coś, co ich zdaniem, jest dowodem na obecność stali tyglowej o niskiej zawartości chromu w XI wieku na terenie dzisiejszego Czak Czak w Iranie. Metal był używany do produkcji zbroi i broni, w tym mieczy i sztyletów.



Stal nierdzewna znana jest także jako stal chromowa - to właśnie chrom w mieszance zatrzymuje rdzę. Chociaż odkryty stop metalu nie jest dokładnym odpowiednikiem współczesnej stali nierdzewnej, wykazuje podobne właściwości.



- Badania te dostarczają nie tylko najwcześniejszych znanych dowodów na produkcję stali chromowej już w XI w.n.e., ale także dostarczają znacznika chemicznego, który może pomóc w identyfikacji artefaktów wykonanych ze stali tyglowej w muzeach lub zbiorach archeologicznych - powiedział Rahil Alipour, archeolog z University College London.



Chociaż Czak Czak jest dziś tylko małą wioską, liczne starożytne rękopisy wskazują, że był to ważny ośrodek produkcji stali w epoce perskiej. Rzeczywiście jest to jedyne znane miejsce w regionie, w którym w tym czasie wytwarzano tygiel stalowy.



Perskie stalowe narzędzia i broń są obecne w muzeach na całym świecie, a teraz mamy fascynujący nowy wgląd w to, jak zostały połączone - w procesie, który został ulepszony w XIX wieku.