Spot bada elektrownię w Czarnobylu

​Robopies Spot pojawił się w opuszczonej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Co tam robił?

Zdjęcie Spot w Czarnobylu /YouTube

Robopies Spot stworzony przez Boston Dynamics, został zauważony podczas spaceru po opuszczonej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ukraiński nadawca Ukrinform jako pierwszy poinformował o tej sprawie i przedstawił materiał wideo zawierający Spoty w akcji.

Spot to czworonożny robot, zdolny do pracy we wrogim i niesprzyjającym środowisku, takim jak reaktor jądrowy w Czarnobylu, opuszczony od kwietnia 1986 r. Roboty zostały tam sprowadzone przez inżynierów z Uniwersytetu w Bristolu, którzy postanowili przetestować je w Strefie Wykluczenia w Czarnobylu.



Spot wędrował po obiekcie i po Nowej Bezpiecznej Powłoce (nowym sarkofagu), ogromnej ruchomej kopule, która ma na celu odcięcie radioaktywnej strefy od reszty świata. Zadaniem robota było zbadanie poziomu promieniowania, a także stworzenie trójwymiarowej mapy tego obszaru.



Spot nie był jedynym robotem w akcji w Czarnobylu 22 października. Według Ukrinformu, brytyjscy naukowcy przetestowali również drony i zdalnie sterowane czujniki do pomiaru promieniowania.