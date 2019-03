Spektakularne odkrycie! Takich skamieniałości świat jeszcze nie widział

Na brzegu rzeki Danshui w Chinach znaleziono prawdziwe bogactwo skamieniałości. Są to jedne z najbardziej różnorodnych okazów jakie znaleziono w historii.

Zdjęcie Skamieniałości z Qingjiang /materiały prasowe

Nowe odkrycie rywalizuje pod kątem spektakularności ze słynnymi łupkami z Burgess Shale. Znaleziono okazy niemal idealnie zachowane, z wyraźnie odwzorowanymi oczami, wnętrznościami i innymi miękkimi częściami ciała. Stanowisko paleontologiczne zostało nazwane Qingjiang.

Naukowcy dokopali się do prawdziwego złoża skamieniałości organizmów, które żyły ponad 500 mln lat temu. Wśród nich znajduje się 101 gatunków zwierząt, z czego aż 53 proc. to organizmy nieznane wcześniej nauce.



Odkryte gatunki różnią się od tych, które znaleziono wcześniej w stanowisku paleontologicznym Chengjiang oddalonym o ponad 1000 km. Oznacza to, że prawdopodobnie wyewoluowały w innym środowisku naturalnym.



- Qingjiang wyróżnia się wśród stanowisk paleontologicznych wyjątkową obfitością materiałów kopalnych i wysoką wiernością anatomicznej konserwacji. Skamieniałości są nieskazitelne i nietknięte przez metamorfizm lub wietrzenie, co czyni je wyjątkowo dobrymi kandydatami do badań - powiedziała Allison Daley, paleontolog z Uniwersytetu w Lozannie.



Skamieniałości odkryte w Chinach potwierdzają teorię o tzw. kambryjskiej eksplozji życia, czyli pojawieniu się wielu złożonych gatunków nagle w okresie kambru, 541 mln lat temu.