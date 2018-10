W Wielkiej Brytanii istnieje firma oferująca sekslalki na zamówienie dla osób szukających ukojenia po utracie partnera.

- Mamy wielu klientów, którzy przychodzą do nas z lalkami przypominającymi partnera, którego stracili. To może być dla nich bardzo korzystne i pomóc zachować kawałek ukochanej osoby. Wśród naszych klientów są także pary, które chciałyby spróbować seksu w trójkącie, ale czują się nieswojo widząc swojego partnera z inną osobą. Jest to także dobre rozwiązanie dla osób, które mogą czuć się społecznie niezręcznie podczas zbliżenia z osobą płci przeciwnej - powiedziała pomysłodawczynią projektu, 35-letnia Jade Stanley.



Sekslalki są przeznaczone także dla tych, którzy chcą eksperymentować z wieloma osobami, a także dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.



Stanley jest właścicielką sieci solariów w Wielkiej Brytanii, a pomysł stworzenia wypożyczalni sekslalek narodził się w jej głowie ok. 18 miesięcy temu.



- Dużo czytałam o lalkach i zaczęłam prowadzić własne obserwacje. Byłam bardzo zainteresowana, ale odkryłem, że konkurencja oferuje głównie lalki do zaspokajania potrzeb seksualnych. Chciałam podejść do tego tematu z innej perspektywy - jako pomóc dla ludzi, którzy szukają pociechy po śmierci bliskiej osoby lub mają utrudnione kontakty z innymi ze względu na chorobę psychiczną. To wyjątkowo dyskretna usługa, a proces zamawiania odbywa się w trybie online z dostawą bezpośrednio do domu - dodała Stanley.



Lalki o imionach takich jak Sienna i Cindy są umieszczane w dużych pudełkach i dostarczane do klientów przez zaufanych kurierów. Gdy lalka zostanie zwrócona do firmy, jest dokładnie czyszczona,a sztuczna pochwa wymieniana na nową.



Lalki na zamówienie mogą kosztować nawet 5000 dol. i być wykonane według konkretnych instrukcji. Klient może wybrać kolor włosów, oczu, paznokci, wagi, a nawet rozmieszczenie blizn, pieprzy i tatuaży.



Obecnie usługa jest dostępna tylko w Wielkiej Brytanii, ale Stanley ma nadzieję, że już wkrótce stanie się globalna.