​Brytyjskie służby ratownicze testują plecaki odrzutowe jako alternatywę dla śmigłowców do ratowania turystów zagubionych w górach.

Zdjęcie Plecaki odrzutowe testowane przez GNAAS /materiały prasowe

Great North Air Ambulance Service (GNAAS) to zarejestrowana w Wielkiej Brytanii organizacja charytatywna świadcząca usługi ratownictwa wykorzystujące helikoptery medyczne. Teraz organizacja testuje plecak odrzutowy Gravity Industries.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ratownicy GNAAS będą przemieszczać się do trudno dostępnych miejsc za pomocą plecaków odrzutowych. To pozwoli na szybsze dotarcie do miejsca wypadku i skrócenie czasu potrzebnego na interwencję.



GNAAS testuje plecaki odrzutowe w Parku Narodowym Lake District, który przyciąga wielu odwiedzających, ale jest niebezpieczny ze względu na wielkość i ukształtowanie powierzchni. Co roku dociera tam 15 mln turystów.



Według dyrektora operacyjnego GNAAS, Andy'ego Mawsona, plecak odrzutowy Gravity Industries pozwoliłby sanitariuszom na bezpieczny lot w górę w ciągu 90 sekund, a nie 30 minut, jak dotąd. To kluczowa różnica, która może decydować o życiu lub śmierci.