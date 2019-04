Siemens Mobility dostarczy technologie w zakresie systemów sygnalizacji, elektryfikacji oraz kontroli pociągów dla rozbudowującej się linii metra "Blue Line" w Delhi. Komunikacja zbiorowa to kluczowy czynnik rozwoju tego miasta. Linia "Blue Line" ma długość 65 km i przepustowość 30 000 pasażerów na godzinę.

Zdjęcie Siemens Mobility zmodernizuje sieć pociągów w Delhi /materiały prasowe

Stolica Indii - Delhi to jedna z największych metropolii na świecie. Od 1981 r. region zurbanizowany miasta i wokół niego rozrósł się od około 6,2 miliona do około 25 milionów mieszkańców w 2018 r. Sieć komunikacji zbiorowej obsługuje codziennie ponad 2 miliony pasażerów i szybko się rozrasta. W roku 2010 miała długość zaledwie 87 kilometrów, a obecnie trasy mają ponad 375 kilometrów i wciąż są wydłużane.



W trakcie ostatniej modernizacji jednej z linii w Delhi - "Blue Line" dodano 6,6 kilometra trasy do łącznej długości 65 kilometrów. Sygnalizacja, systemy elektryfikacyjne oraz automatyczny system kontroli pociągów na tym odcinku linii gwarantują optymalne odstępy między pociągami na tej samej linii podczas godzin szczytu, co przekłada się na przepustowość dochodzącą do 30 000 pasażerów na godzinę.



- Siemens Mobility współpracuje z indyjskim przewoźnikiem metra od ponad 15 lat i rozumie zaangażowanie w rozbudowę inteligentnej infrastruktury miasta mającej na celu zwiększenie przepustowości linii oraz wychodzenie naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu coraz większej populacji regionu. Modernizacja drugiej co do wielkości ruchu linii w Delhi, zapewnia nie tylko zwiększoną przepustowość i o wiele krótsze czasy podróży, ale również wpływa pozytywnie na środowisko naturalne, sprawiając, że miasta stają się lepszym miejscem do życia i pracy - powiedział Michael Peter, szef Siemens Mobility.