Seria trzęsień ziemi w Yellowstone

W pobliżu Parku Narodowego Yellowstone doszło do prawie tuzina trzęsień ziemi. Czy mamy się czego obawiać?

Zdjęcie Trzęsienia ziemi w Yellowstone nie są niczym niezwykłym /123RF/PICSEL

W mieście West Yellowstone w stanie Montana odnotowano około 11 trzęsień ziemi, z których najsilniejsze o magnitudzie 3,1 w skali Richtera. W tym obszarze w ciągu ostatniego miesiąca doszło sumarycznie do 34 tego typu zjawisk. Siła pozostałych trzęsień ziemi wahała się między 1,6 a 3,1 w skali Richtera i miały one miejsce na głębokości ok. 4,8 km.



Seria trzęsień ziemi nie jest niczym niezwykłym dla tego obszaru. Park Narodowy Yellowstone jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie miejsc w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdego roku dochodzi do 700-3000 tego typu zjawisk. Co ciekawe w Yellowstone zwykle występują grupowo - największe miały miejsce w 1985 r., kiedy to w ciągu trzech miesięcy w północno-zachodniej części parku odnotowano ponad 3000 takich zdarzeń.



Park jest również znany ze swojego superwulkanu. Kaldera ma wymiary ok. 54 na 72 km i znajduje się 4,8 km pod powierzchnią ziemi. Naukowcy obawiają się, że superwulkan Yellowstone wybuchnie w ciągu najbliższego tysiąca lat. Ostatnia erupcja miała miejsce 174 000 lat temu.



Reklama

Erupcja superwulkanu mogłaby osiągnąć siłę nawet 1000 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę i spowodowałaby masowe zniszczenia w USA, a także inne niszczycielskie zjawiska naturalne, w tym kwaśne deszcze.