Samsung Inkubator: 8 start-upów, które naprawią świat

Pomysł na biznes może iść w parze z ratowaniem świata. Odpowiedzialne zakupy, wspólna konsumpcja, transport publiczny na zamówienie, pomysł na przeciwdziałanie marnowaniu żywności, mniej barier dla osób z niepełnosprawnościami, dostęp do porad psychologa dla młodych ludzi oraz sprzątanie świata. W programie Samsung Inkubator nowe technologie mogą uratować klimat, poprawić jakość życia oraz zmienić standardy produkcji i konsumpcji.

Białystok, to po Rzeszowie i Lublinie, trzecie miasto, w którym uruchomiony został Samsung Inkubator. To pierwsze tego typu miejsce na świecie, gdzie w bezpłatnej przestrzeni, start-upy będą tworzyć rozwiązania z zakresu odpowiedzialności społecznej.

Do Inkubatora zakwalifikowało się 8 start-upów: Powear.me, Nextplease.app, Maizo, Associated Apps, Broomee, Operacja rzeka, Planet Heroes oraz Centrum Diagnozy i Terapii “Proces".



Wspólna konsumpcja i ekonomia współdzielenia

Powear.me to start-up, rozwijający second hand online oraz społeczność miłośników mody z drugiej ręki. Użytkownikami serwisu mogą być zarówno osoby, które chcą sprzedać swoje ubrania, jak i ci, którzy chcą je kupić. Jeśli chcesz się pozbyć jakiegoś ubrania, możesz oddać je do serwisu, a Powear.me zajmie się sprawdzeniem, sfotografowaniem, przygotowaniem i obsługą sprzedaży. 70 proc. ze sprzedaży trafia do zbywcy lub na wybrany cel charytatywny. Serwis powstał w trosce o ograniczenie nadmiernego konsumpcjonizmu i odpadów tekstylnych oraz dla zbudowania społeczności kupującej używaną odzież dla jej dłuższego obiegu. Jest także świetną opcją dla tych, którzy często nie mają czasu i energii na sprzedaż własnych ubrań za pomocą istniejących serwisów.



Nextplease.app to projekt aplikacji mobilnej, umożliwiającej wymianę drukowanych książek. W pełni zaawansowana aplikacja pozwala wymienić książkę za książkę bądź za wewnętrzną walutę. Wymiany można dokonać osobiście lub za pomocą wysyłki. Celem Nextplease jest wzrost rozwoju czytelnictwa oraz rozwijanie idei współdzielenia. Aplikacja dostępna jest na smartfony z systemem Android oraz iOS.



Przedsiębiorcy z Maizo stworzyli projekt nowoczesnej aplikacji webowej i mobilnej działającej w ruchu społecznym zero waste. Konsumenci pragnący kupić produkty spożywcze w wyszukiwarce aplikacji zaznaczają określoną kategorię i ustawiają obszar ok. 1 km od swojej obecnej lokalizacji. Maizo wskazuje dostępne w okolicy sklepy, które mają promocje na wybrane przez nas produkty. Konsument może je zamówić poprzez aplikację i zapłacić online lub w sklepie. Sprzedający z kolei po zarejestrowaniu swojego sklepu w aplikacji ma możliwość wystawienia produktów, którym np. kończy się data ważności.



Dostępna infrastruktura dla niewidomych i zrównoważony transport

Miasta przyszłości powinny zapewnić równe szanse wszystkim ludziom oraz dostęp do swojej infrastruktury i transportu. Start-up Associated Apps pracuje nad rozwiązaniem The Compass. To pierwsza na świecie tak zaawansowana aplikacja mobilna, nawigująca osoby niewidome i niedowidzące wewnątrz obiektów użyteczności publicznej. Aplikacja zaprowadzi użytkownika do każdego dostępnego miejsca w budynku, a także umożliwi wcześniejsze zaplanowanie drogi. Można ją będzie obsługiwać głosowo oraz manualnie.



Innowacyjny system do elastycznego transportu miejskiego na żądanie zaproponował start-up Broomee. Za pomocą aplikacji na smartfonie użytkownicy mogą zamówić transport. W czasie przejazdu dosiadają się osoby, które jadą w tym samym kierunku, a trasa jest modyfikowana i optymalizowana w czasie rzeczywistym. Aplikacja zapewnia dużo korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla miasta - zmniejszenie ruchu na drogach oraz idącego za nim zanieczyszczenia, łatwe uruchomienie uzupełniającego transportu w razie potrzeby, szybki i wygodny przejazd czy niskie opłaty.



Środowisko w naszych rękach

Każdego roku wraz z nadejściem wiosny, w okolicach Bugu odsłaniają się sterty śmieci. Dlatego pomysłodawcy projektu "Operacja Rzeka" zwrócili się z prośbą o pomoc, ogłaszając na Facebooku akcję, której celem było pozbycie się zalegających śmieci. Odzew był bardzo pozytywny, więc po sukcesie inicjatywy młodzi przedsiębiorcy chcieliby założyć fundację, której jednym z celów będzie coroczna organizacja ogólnopolskiej akcji sprzątania polskich rzek. Ponadto w oparciu o doświadczenie i zasoby projektu Operacja Rzeka, planują rozszerzenie działania, wzbogacając je o elementy edukacyjne, naukowo-badawcze i technologiczne.



Inne rozwiązanie skupiające się wokół problemu zanieczyszczenia środowiska zaproponował start-up Planet Heroes. Pomysłodawcy projektu zaprojektowali platformę webową, dzięki której można poczuć się jak superbohater. Zasady są proste: wystarczy posprzątać zaśmiecony teren naturalny i udokumentować akcję zdjęciami, a następnie opublikować swoją aktywność na platformie i tym samym otrzymać tytuł Planet Hero. Ci zaś, którym spodoba się ta inicjatywa, mogą ją wesprzeć poprzez przekazanie dotacji finansowej, stając się tym samym Patronami tej akcji. W ten sposób twórcy platformy pragną zbudować społeczność skupioną na wspólnym celu, jakim jest oczyszczanie planety z zalegających na niej śmieci.



Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi

Centrum Diagnozy i Terapii “Proces" to platforma, która ma ułatwić dostęp do terapeutów pomagających młodzieży, dzięki terapii poznawczo-behawioralnej online. Terapia może się odbyć drogą konsultacji online, jak również poprzez aplikację Cobe AI Coach. Pulpit użytkownika udostępniany na portalu pozwala zoptymalizować terapię, gdyż jest wyposażony w narzędzia ułatwiające prowadzenie sesji: wtyczkę do wideo rozmów, formularze i ankiety czy gry terapeutyczne.



Partnerami Samsung Inkubator Białystok są Centrum UNEP/GRID-Warszawa - organizacja pozarządowa realizująca w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zrzeszający największą w regionie społeczność start-upową oraz HugeTech.