Samoloty ze zmiennokształtnymi skrzydłami - przyszłość lotnictwa

Skrzydło składające się z małych, identycznych elementów może niebawem umożliwić budowę lżejszych i bardziej energooszczędnych samolotów. Innowacyjny projekt został zaprezentowany przez naukowców MIT i NASA.

Zespół inżynierów zbudował i przetestował nowy rodzaj, złożonego z setek dużo mniejszych, identycznych elementów. Skrzydło może zmieniać kształt, aby kontrolować lot samolotu. Naukowcy przekonują, że takie działanie może pozwolić na zwiększenie wydajności produkcji, a co za tym idzie ulepszenie branży lotniczej.

Skrzydło, które zmienia kształt

Nowe podejście do konstrukcji skrzydeł pozwoli na większą elastyczność w projektowaniu i produkcji przyszłych samolotów. Struktura została już przetestowana w tunelu aerodynamicznym NASA. Zamiast obecności oddzielnych ruchomych powierzchni, takich jak lotki, służących do sterowania nachyleniem samolotu, jak ma to miejsce w konwencjonalnych skrzydłach, nowy system działa inaczej.

Pozwala na odkształcenie całego skrzydła lub jego części poprzez włączenie sztywnych i elastycznych składników swojej struktury. Maleńkie podzespoły tworzące lekką ramę kratową są pokryte cienką warstwą materiału polimerowego.

Rezultatem jest skrzydło znacznie bardziej energooszczędne od konwencjonalnych konstrukcji - zarówno tych z metalu, jak i materiałów kompozytowych. Ponieważ jego struktura składa się z tysięcy maleńkich trójkątów przypominających zapałki, powstaje mechaniczny "metamateriał", który łączy sztywność gumopodobnego polimeru, ekstremalną lekkość i niską gęstość aerożelu.

Benjamin Jennet z MIT, jeden z głównych twórców innowacyjnego skrzydła, wyjaśnił, że dla każdej fazy lotu - startu, lądowania, przelotu i manewrowania - występuje inny zestaw optymalnych parametrów skrzydła. Konwencjonalne skrzydło jest koniecznym kompromisem, który nie jest zoptymalizowany dla żadnej ze wspomnianych faz, a zmiennokształtne skrzydło daje możliwość przybliżenia się do najlepszej konfiguracji dla każdego etapu.