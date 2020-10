Rysunek kota znaleziony na pustyni Nazca

Na pustyni Nazca odkryto nowy geoglif przedstawiający siedzącego kota.

Zdjęcie Kot na pustyni Nazca /YouTube

Linie Nazca, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, składają się na liczne rysunki naziemne, znane jako geoglify. Zostały stworzone ok. 2000 lat temu, a naukowcy co jakiś czas odkrywają nowe.



Siedzący kot, podobnie jak inne rysunki zwierząt z Nazca, został stworzony poprzez robienie zagłębień w dnie pustyni, pozostawiając nagą ziemię. Kot pozostawał niezauważony aż do teraz. Niedawno opracowano plany nowej ścieżki prowadzącej do platformy obserwacyjnej, z której można zobaczyć geoglify.



Ministerstwo Kultury Peru przekazało, że rysunek był ledwo widoczny i miał zniknąć, gdyż znajduje się na dość stromym zboczu, które jest podatne na skutki naturalnej erozji.



Geoglif, który ma ok. 37 m długości, został oczyszczony i zakonserwowany. Można go oglądać, podobnie jak inne rysunki z Nazca.



Według Jony'ego Isli, głównego archeologa Peru zajmującego się geoglifami, kot pochodzi sprzed kultury Nazca, która stworzyła większość rysunków między 200 a 700 r. p.n.e. Kot prawdopodobnie pochodzi z późnej ery Paracas, czyli powstał między 500 r. p.n.e. a 200 r. n.e. Na tekstyliach pochodzących z ery Paracas widać ptaki, koty i ludzi, których można łatwo porównać z geoglifami.