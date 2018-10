Rybacy odkryli niezwykłe rysunki z paleolitu

Trójka rybaków w południowo-wschodniej Turcji odkryła starożytne malowidła w skałach otaczających zbiornik wodny na Eufracie.

Zdjęcie Rysunki naskalne znalezione przez rybaków /materiały prasowe

Niezwykłe rysunki przedstawiają ludzką postać z łukiem i strzałą polującą na rogate zwierzę, a także kilka bardziej abstrakcyjnych kształtów. Obraz ma długość ok. 8 metrów i jest szeroki na ok. 20 cm. Został on zauważony przez trzech mężczyzn na początku miesiąca, po tym jak poziom wody w Jeziorze Ataturk spadł o ok. 10-15 m na odcinku w okręgu Kahta w prowincji Adiyaman.



Zdając sobie sprawę z potencjalnego znaczenia znaleziska, mężczyźni poinformowali władze Muzeum Adiyaman. Po zbadaniu rysunków, dyrektor muzeum Mehmet Alkan stwierdził, że rysunki powstały w paleolicie - okresie, który rozciągał się od 3,3 mln lat temu do ok. 11 500 lat temu.



Podobnie jak wiele regionów otaczających Eufrat - ziemia, która wraz z obszarem otaczającym Nil i jego deltę, tworzącym Żyzny Półksiężyc - ma bogatą historię ludzkości. Archeolodzy już wcześniej dowiedli, że starożytni hominini zaczęli osiedlać się tu ok. miliona lat temu. 12 000 lat temu plemiona wędrowne przestawiły się na bardziej osiadły tryb i tak powstały jedne z pierwszych złożonych społeczeństw.