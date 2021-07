Rusza niezwykła loteria - kiedy turyści polecą w kosmos?

Virgin Galactic, czyli firma, której właścicielem jest Branson, nawiązała współpracę z platformą Omaze. Stworzono loterię, a jej zwycięzca - wraz z osobą towarzyszącą - uda się na skraj przestrzeni kosmicznej. Kiedy? Szacuje się, że będzie to na "początku 2022 roku".

Zwycięzca loterii odbędzie podróż samolotem kosmicznym VSS Unity, tym samym, którym podróżował Branson. Dostanie on bilet do Spaceport America w Nowym Meksyku. W loterii może wziąć udział każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania.



Loteria jest również zbiórką pieniędzy dla organizacji non-profit Space for Humanity. Im większą kwotę się wpłaci, tym więcej losów się dostanie, a szansa na wygraną większa. Maksymalna liczba losów dla jednej osoby to 6000. W loterii można wziąć udział również bez dokonywania wpłaty.



Loteria kończy się 1 września, a zwycięzca zostanie ogłoszony ok. 29 września. Aby wziąć udział w loterii trzeba mieć ukończone 18 lat i być zaszczepionym przeciwko COVID-19. Lot zwycięzców ma mieć miejsce na początku 2022 roku. Za tę datę można uznać oficjalny początek kosmicznej turystyki.

