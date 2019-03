Wykorzystując komputer kwantowy, rosyjskim fizykom udało się odwrócić bieg czasu. Przełomowy eksperyment wydaje się przeczyć podstawowym prawom fizyki i może zmienić nasze rozumienie procesów rządzących wszechświatem.

Zdjęcie Czy podróże w czasie będą kiedyś możliwe? /123RF/PICSEL

Naukowcy z Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii (MIPT) wspierani przez badaczy ze Szwajcarii oraz USA dzięki dziwnego świata mechaniki kwantowej byli w stanie cofnąć czas.



- Sztucznie stworzyliśmy stan, który ewoluuje w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki termodynamicznej czasu - powiedział dr Gordey Lesovik z Laboratorium Fizyki Informacji Kwantowych w MIPT.



Podstawową jednostką informacji komputerów kwantowych jest kubit. Jest opisany przez jeden, zero lub mieszaną superpozycję obu stanów. W eksperymencie uruchomiono "program ewolucji", który spowodował, że kubity stały się coraz bardziej złożonym układem zmieniających się zer i jedynek. Podczas tego procesu kolejność została utracona, a inny program zmodyfikował stan komputera kwantowego, by ewoluował "wstecz". Stan kubitów został "cofnięty" do pierwotnego punktu początkowego.



Większość praw fizyki działa w obie strony - w przyszłość i przeszłość. Odtwarzając film z kulą uderzającą w inną, a także puszczając go od tyłu, mamy do czynienia z procesami, które mają sens fizyczny. Ale wszechświat ma jedną nadrzędną zasadę, która obowiązuje we wszystkich przypadkach. Druga zasada termodynamiki opisuje, że wszechświat dąży do chaosu - od porządku do nieporządku. Dlatego nie jest fizycznie możliwe ponowne złożenie rozbitego naczynia czy całkowite zebranie rozlanej wody.



Zdjęcie Rosjanie udowodnili, że czas jest względnym pojęciem / 123RF/PICSEL

Reklama

Tym razem naukowcom się to udało. Używając dwa kubity "odwrócenie czasu" zostało osiągnięte przy współczynniku powodzenia na poziomie 85 proc. W przypadku trzech kubitów wystąpiło więcej błędów, co skutkowało 50-procentowym wskaźnikiem sukcesu. Teraz naukowcy pracują nad usprawnieniem urządzeń i minimalizację błędów.