Robotyczny pies patroluje parki w Singapurze

Rząd Singapuru umieścił w lokalnym parku psa-robota, który ma przypominać odwiedzającym o zachowaniu dystansu społecznego. Za projekt psa-robota odpowiada firma Boston Dynamics.

Zdjęcie Robot Spot /AFP

W przeszłości konstrukcja od Boston Dynamics służyła między innymi do wykrywania bomb oraz inspekcji platform wiertniczych, a także do dostarczania zapasów pracownikom medycznym walczącym z koronawirusem. Pies o imieniu Spot patroluje jeden z parków w Singapurze w ramach dwutygodniowych testów.

Cała konstrukcja została wyposażona w kamery, które będą używane do oszacowania liczby odwiedzających park. Singapurska Rada Narodowa do spraw Parków poinformowała jednak, iż nie będzie zbierać danych osobowych ani wykorzystywać wideo do identyfikacji osób.

Pies-robot Spot jest zdalnie sterowany i ma wbudowane czujniki, które zapobiegają zderzeniom z odpoczywającymi w parku. Jeśli testy się powiodą, to robot zostanie wdrożony do służby na szeroką skalę.

W mediach społecznościowych można spotkać się jednak z krytyką, która w wykorzystywaniu robotów do patrolowania parku widzi dystopijną przyszłość.