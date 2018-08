Robot zasilany... popcornem

Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie robotyki jest maszyna zasilana popcornem.

Zdjęcie Tak wygląda prosty robot zbudowany z popcornu /materiały prasowe

Niezwykły robot to nie projekt szalonego naukowca, a zespołu uczonych z Collective Embodied Intelligence Lab należącego do Uniwersytetu Cornella. Sprzęt został szczegółowo opisany na IEEE Spectrum.



Oto jak maszyna działa: elastyczna belka silikonowa jest wypełniona 36 ziarnami kukurydzy splecionymi cienkim drutem z chromonikieliny. Gdy drut się nagrzewa, ziarna zamieniają się w popcorn i szybko powiększają objętość. To wywiera nacisk na zewnętrzne ściany belki i powoduje jej zwijanie się - w ten sposób ramię robota jest w stanie chwytać przedmioty umieszczone na płaskiej powierzchni.



- Celem naszych testów jest stworzenie minimalistycznych robotów, które znacznie powielone, mogą wykonywać skomplikowane zadania. Proste roboty są tanie i mniej podatne na awarie i zużycie, co przekłada się na jakość pracy. Dlatego zawsze szukamy nowych i innowacyjnych pomysłów, a popcorn to świetne "paliwo" - powiedział Steven Ceron, współautor robota.



Naukowcy z Uniwersytetu Cornella rozważają stworzenie innych, bardziej złożonych robotów działających na podobnej zasadzie.