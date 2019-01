Robot pomoże przejść przez żałobę

Śmierć jest powszechna i nieunikniona, ale sposoby opłakiwania bliskich mogą być różne. W Japonii stworzono robota z maską zawierającą twarz zmarłej osoby wykonanej w technologii druku 3D do ułatwienia przejścia przez ten trudny okres.

Zdjęcie Digital Shaman ma przypominać zmarłą osobę - pod względem wyglądu i zachowania /YouTube

Robot może zostać z opłakującymi zmarłych przez 49 dni, co jest powszechnie przyjętym w Japonii czasem na żałobę. Podstawą realizacji projektu Digital Shaman jest humanoidalny robot i drukarka 3D.



Aby przygotować "awatara" zmarłej osoby, twórcy robota będą musieli przeprowadzić z nią serię wywiadów za życia. Podczas ich trwania, będą rejestrowane ich charakterystyczne cechy fizyczne i wypowiedzi. Po śmierci, osoby pogrążone w żałobie będą mogły zainstalować pamiątkę po zmarłym w robocie. Będzie on naśladował osobowość bliskiej osoby, zarówno mową, jak i gestami.



Digital Shaman został już zaprezentowany w Tokio, a na spotkaniu nie zabrakło także twórcy robota, Etsuko Ichihary. Do opracowania maszyny zainspirowała ją śmierć babci.



- Wyraźnie pamiętam kilka szczegółów z pogrzebu. Na twarz mojej zmarłej babci nałożono makijaż, w trumnie umieszczono kwiaty. Po kremacji, nasza rodzina zabrała kości z popiołów. To był szokujący rytuał - powiedziała Etsuko Ichihara.

Wideo Digital Shaman

Reklama

Wkrótce Ichihara zdała sobie sprawę, że pogrzeby buddyjskie pomagają osobom pogrążonym w żałobie poradzić sobie ze stratą. Pozostawanie z robotem imitującym ukochaną osobę przez 49 dni nie jest przypadkowe.



- Myślę, że to jak zostawienie testamentu. Użytkownicy mogą rejestrować wszelkie wiadomości nagrywane podczas wywiadu - dodała Ichihara.



Ten niezwykły projekt łączy technologię i ucieczkę przed śmiercią. Choć wydaje się to mało realne, kobieta planuje w przyszłości sprzedawać robota Digital Shaman. Chętni na zakup się znajdą, nie tylko w Japonii.