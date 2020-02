Robot-dziecko, który "czuje" ból

​Japończycy opracowali robota dziecka, zdolnego do odczuwania bólu. Mimo iż na pierwszy rzut oka może wydawać się to przerażający pomysł, to maszyna pomoże zrozumieć i zrozumieć uczucia ludzi.

Zdjęcie Affetto zaprezentowany w 2011 r. /materiały prasowe

Naukowcy z Uniwersytetu w Osace stworzyli syntetyczną skórę, która jest naszpikowana czujnikami do subtelnego wykrywania zmian ciśnienia - niezależnie od tego, czy jest to lekki dotyk, czy mocny ucisk. Ten sztuczny "bólowy układ nerwowy" został następnie połączony z realistycznym robotem dziecka, który był w stanie reagować na doznania za pomocą mimiki twarzy.



Robot-dziecko został nazwany Affetto. Po raz pierwszy pokazano go na Uniwersytecie w Osace w 2011 r. Wtedy była to jedynie realistyczna głowa zdolna do wyrażania różnych gestów twarzy, takich jak uśmiech czy marszczenie brwi. Było to możliwe dzięki miękkiemu skóropodobnemu materiałowi pokrywającemu robota, który poruszał się przy użyciu 116 różnych punktów twarzy. W nowej wersji Affetto dodano do projektu ciało wraz ze szkieletem pokrytym sztuczną skórą.



Nadrzędnym celem eksperymentów jest stworzenie bardziej realistycznych robotów społecznych, zdolnych do głębszych interakcji z ludźmi. Jesteśmy bliżej tego celu niż mogłoby się wydawać. Japonia wprowadziła już maszyny do domów opieki, biur i szkół. W niektórych stanach USA testuje się zastosowanie robotów policyjnych do patrolowania ulic.



Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, roboty będą w stanie efektywniej komunikować się z ludźmi, jeżeli sprawią wrażenie, że mogą "czuć" tak samo, jak my. Młody Affetto to krok naprzód w realizacji tego celu.