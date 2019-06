Roboryba, która może pływać cały dzień

Naukowcy stworzyli robotyczną rybę, która dzięki sztucznej krwi może pływać przez cały dzień.

Zdjęcie Tak wygląda nowo stworzona roboryba /materiały prasowe

Inżynierowie z Uniwersytetu Cornell starli się stworzyć pływającego robota, który byłby w stanie przemieszczać się bez nadmiernego wyczerpywania energii. Udało się to osiągnąć dzięki stworzeniu sztucznego krwiobiegu, który imituje działanie prawdziwej krwi.



Robotyczna skrzydlica ma "syntetyczny system naczyniowy", który pompuje płyn imitujący krew. Służy on do poruszania płetwami, napędzania ciała robota, a nawet magazynowania energii.



- Chcieliśmy zebrać jak najwięcej komponentów i stworzyć u robota system energetyczny. Jeżeli mamy już płyn w organizmie, możemy wykorzystać duże zapasy energii i dać robotowi większą autonomię - powiedział prof. Rob Shepherd, twórca roboryby.



U robotycznej skrzydlicy nie ma standardowych akumulatorów litowo-jonowych. Za magazyn energii służy sztuczna krew, która wykorzystuje rozpuszczone składniki do przechowywania energii. Wydajność opracowanego systemu jest równoważna połowie pojemności akumulatora w Tesli Model S.



Robot nie jest mistrzem szybkości - może poruszać się w ślimaczym tempie 1,5 długości swojego ciała na minutę. Ale bez odpoczynku jest w stanie przemieszczać się przez nawet 36 godzin.