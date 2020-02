​Naukowcy stworzyli robomeduzę. Wygląda jak prawdziwe zwierzę, ale jest znacznie szybsza.

Zdjęcie Wizja artystyczna robomeduzy stworzonej przez naukowców z Caltech /materiały prasowe

Uczeni z California Institute of Technology (Caltech) opracowali specjalny sterownik pływania, który zamienia zwykłe meduzy w demony prędkości. Urządzenie wzmacnia naturalne ruchy meduz, które są używane do poruszania się w wodzie.

Reklama

- Nowa proteza wykorzystuje impulsy elektryczne do regulacji i przyspieszania pulsowania, podobnie jak ma to miejsce w przypadku stymulatora serca regulującego częstość akcji tego narządu - powiedział John Dabiri, główny autor projektu.



Mikroelektroniczna proteza napędza meduzę cyborga, aby pływała prawie trzy razy szybciej od zwykłego zwierzęcia, zużywając tylko dwa razy więcej energii metabolicznej. Urządzenie można w dowolnej chwili usunąć bez jakiejkolwiek szkody dla meduzy.



Wideo Meduza-cyborg

- Jeżeli uda nam się znaleźć sposób na kierowanie tymi meduzami, a także wyposażenie ich w czujniki do monitorowania temperatury oceanu, zasolenia czy poziomu tlenu, możemy stworzyć prawdziwą globalną sieć oceanu, w której każda z robomeduz kosztuje tylko kilka dolarów i karmi się energią z pokarmów dostępnych w oceanach - powiedział John Dabiri.



Mimo iż brzmi to jak science fiction, to robo meduzy mogą odgrywać ważną rolę w przyszłym monitorowaniu stanu oceanów.